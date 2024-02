LANCE LIVRE 06-02-2024

Consórcio recebe secretário

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) recebe nesta quarta-feira (7), o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento.



Em Arujá

O encontro, promovido em Arujá, vai abordar as ações na área e marca a inauguração do novo serviço da República Jovem, equipamento regional que atende os adolescentes que completaram a maioridade nas unidades de abrigamento institucional da região.





Setor social

O setor social tem recebido investimento por parte do Condemat que aposta nas unidades e parcerias consorciadas para ampliar os atendimentos, reduzir custos e ofertar serviços de qualidade aos moradores da área. Com mais de três milhões de habitantes, os desafios são proporcionais e as demandas crescentes.



Inauguração em Itaquá

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), inaugura nesta terça-feira (6), às 15 horas, a nova sede da Secretaria de Abastecimento, Segurança Alimentar e Agricultura. O evento será na Rua Padre Anchieta, 78, Centro da cidade.





Postagem

Nesta segunda-feira (5), o prefeito Eduardo Boigues fez postagem nas redes sociais para falar da inauguração. “Garantir que nossa Itaquá tenha alimentos saudáveis em quantidade para todos! Controlar a distribuição desses alimentos por toda cidade. Cuidar para que nossos agricultores e fábricas de alimentos tenham prioridade na venda dos seus produtos”, disse o prefeito sobre os objetivos da nova sede de Abastecimento.





Parcerias

Há a expectativa de desenvolver parcerias com empresários e agricultores para atender a população em situação de vulnerabilidade. “São ações que mostram a importância da secretaria”, disse.