LANCE LIVRE 06-02-2025

Aniversário da Alesp

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve na manhã desta quarta-feira (05/02) no evento comemorativo aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).



Outras presenças

A atividade, sediada no Memorial da América Latina, zona oeste da capital, também contou com a presença do vice-prefeito Said Raful; da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul; do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; e do presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama.



Lideranças

O evento reuniu as principais lideranças políticas do Estado, consolidando a importância do legislativo paulista ao longo de quase dois séculos de história. Entre os presentes, estiveram o presidente da Alesp, o deputado estadual André do Prado; o governador Tarcísio de Freitas; e o ex-prefeito de Suzano e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da capital, Rodrigo Ashiuchi.



Parabenizou

Na oportunidade, Pedro Ishi parabenizou a trajetória do parlamento paulista, ressaltando o compromisso com os interesses do povo de São Paulo. Para ele, a celebração reafirmou a importância da Casa Legislativa na construção de políticas públicas e no fortalecimento da democracia.



Casa Paulista

O programa Casa Paulista entregou no Alto Tietê, desde o início de 2023, 2.488 novas moradias, sendo investidos R$ 84,8 milhões. Além disso, regularizou 6.327 imóveis, totalizando um investimento estadual de R$ 24,6 milhões.



Superou marca

A gestão paulista ultrapassou a marca de 50,5 mil casas construídas desde o início de 2023, o maior desempenho para um primeiro biênio de mandato na história. Anteriormente, a maior marca era de 1991/1992, quando foram entregues 46.537 chaves.