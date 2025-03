LANCE LIVRE 06-02-2025

100 dias

Os prefeitos das cidades do Alto Tietê preparam um balanço dos 100 dias de 2025.



Dados

São dados sobre investimentos, obras e projetos planejados para desenvolver até o final deste ano.



Governador

Uma coisa é certa. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem prestigiado o Alto Tietê com visitas neste ano, em Mogi das Cruzes e Suzano.



Expectativa

A expectativa dos municípios é de receber investimentos.



Pausa por causa do Carnaval

O Carnaval deu uma pausa nas pautas políticas da região. Uma boa parte dos políticos aproveitou para festejar o Carnaval; outra preferiu a “meditação”.

Entrega de carteiras da OAB

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) promoveu a cerimônia de entrega de carteiras para novos advogados. A solenidade aconteceu no salão da entidade e contou com a presença de nomes importantes da advocacia itaquaquecetubense, além de amigos e familiares dos novos profissionais.



Presidente

Na oportunidade, a presidente da subseção, Matilde Gomes, conduziu a entrega das carteiras aos novos advogados, oficializando o compromisso destes com o exercício do Direito. "A outorga é a oficialização de um sonho, a confirmação da vitória em uma batalha árdua que envolve os advogados e seus familiares. Este é um mérito de todos, nós os parabenizamos e ressaltamos que a advocacia é um compromisso único em prol de um ideal. Saibam que podem contar conosco, acima de tudo", afirmou a presidente.