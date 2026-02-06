Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 06 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 06-02-2026

06 fevereiro 2026 - 05h00Por editoracao

Taxa da  coleta de lixo 
A taxa de coleta de lixo, que sempre vira polêmica nos municípios espalhados pelo País, é discutida pelas prefeituras dentro e fora do Estado de São Paulo. 
 
Levantamento  recente 
Um levantamento recente, divulgado no portal da Associação de Resíduos e Meio Ambiente, mostrou que mais de 90% dos municípios brasileiros ficaram impedidos de receber recursos federais para serviços de resíduos sólidos.  
5.133 
Tratam-se de ao menos 5.133 cidades que não cumpriram as normas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para instituir tarifas ou taxas destinadas a custear os serviços de lixo.
 
Obrigação 
Segundo o portal, a cobrança é uma obrigação instituída pelo novo marco legal do saneamento de 2020. O levantamento, referente a 2023, é um primeiro balanço feito pela ANA sobre o atendimento das prefeituras à exigência. 
 
Agência 
A agência, que se tornou órgão regulador de saneamento a partir da nova lei, elegeu as tarifas de lixo como alvo de sua primeira norma de referência no setor, publicada em 2021. 
 
Saulo Souza se  reúne com  deputado  em Brasília
O prefeito de Poá, Saulo Souza, se reuniu, em Brasília, com o deputado Maurício Neves (Progressistas) para alinhar projetos, fortalecer parcerias e buscar mais recursos para Poá. “É com trabalho sério, diálogo e compromisso que seguimos cuidando de quem vive a realidade das cidades”, disse o deputado logo após se encontrar com Saulo, em seu gabinete na Capital Federal. 