LANCE LIVRE 06-02-2026

Taxa da coleta de lixo

A taxa de coleta de lixo, que sempre vira polêmica nos municípios espalhados pelo País, é discutida pelas prefeituras dentro e fora do Estado de São Paulo.



Levantamento recente

Um levantamento recente, divulgado no portal da Associação de Resíduos e Meio Ambiente, mostrou que mais de 90% dos municípios brasileiros ficaram impedidos de receber recursos federais para serviços de resíduos sólidos.

5.133

Tratam-se de ao menos 5.133 cidades que não cumpriram as normas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para instituir tarifas ou taxas destinadas a custear os serviços de lixo.



Obrigação

Segundo o portal, a cobrança é uma obrigação instituída pelo novo marco legal do saneamento de 2020. O levantamento, referente a 2023, é um primeiro balanço feito pela ANA sobre o atendimento das prefeituras à exigência.



Agência

A agência, que se tornou órgão regulador de saneamento a partir da nova lei, elegeu as tarifas de lixo como alvo de sua primeira norma de referência no setor, publicada em 2021.



Saulo Souza se reúne com deputado em Brasília

O prefeito de Poá, Saulo Souza, se reuniu, em Brasília, com o deputado Maurício Neves (Progressistas) para alinhar projetos, fortalecer parcerias e buscar mais recursos para Poá. “É com trabalho sério, diálogo e compromisso que seguimos cuidando de quem vive a realidade das cidades”, disse o deputado logo após se encontrar com Saulo, em seu gabinete na Capital Federal.