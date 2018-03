Lance Livre 06-03-2018

Partidos

políticos

Partidos políticos na região se mobilizam pensando nas eleições gerais, marcada para outubro deste ano.

PR em Santa

Branca

No final de semana, o Partido da República (PR) realizou, em Santa Branca, Encontro de Lideranças partidárias.

Presença

O evento foi marcado pela presença de prefeitos, vereadores, deputados, secretários do partido e outras autoridades.

Coordenação

O evento foi coordenado pelos deputados federal Marcio Alvino (federal) e André do Prado (estadual).

Laços com

os municípios

“A reunião reforça os laços que temos com os municípios paulistas”, afirmaram.

30 prefeitos

O encontro contou com as presenças de mais de 30 prefeitos, 15 vice-prefeitos, 150 vereadores e totalizou 1,2 mil lideranças de diversas cidades do Estado, segundo a organização do evento.

Francisco Marengo

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), assina hoje, às 14 horas, a ordem de serviço para recapeamento da avenida Francisco Marengo.

Reclamações

A Francisco Marengo é uma das avenidas de Suzano que recebem maior número de reclamações por conta da má condição de tráfego.

Segurança

no Badra

O Conselho Comunitário de Segurança do Boa Vista realiza hoje à tarde reunião para tratar da segurança no Miguel Badra Baixo.

Reuniões

Os Consegs de Suzano têm feito reuniões constantes para cobrar mais segurança nos bairros.

Polícias

A expectativa é pela presença de representantes das polícias Civil e Militar na reunião sobre o Miguel Badra.