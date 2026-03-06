LANCE LIVRE 06-03-2026

Pedro Ishi se reúne com vereadores

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), se reuniu com vereadores. O objetivo foi “reforçar o diálogo e o compromisso com a cidade”, afirmaram.



Presenças

Estiveram presentes o presidente da Câmara, Artur Takayama, além dos vereadores Max do Futebol, Inhame, Pacola, Jaime Siunte, Prof. Edirlei, Maizena, Baiano da Saúde, Josias Mineiro, João Sabugo, Denis, Marcel da ONG, Horse, Marcio Malt, Rogério Castilho, Leandrinho, Zé Oliveira e Dirceu, filho do Carlão da Limpeza. A reunião também contou com a presença do secretário de Governo Alex Santos.



Momento importante

O prefeito afirmou que foi um momento importante de alinhamento, troca de ideias e construção conjunta. “Quando Executivo e Legislativo caminham juntos, quem ganha é a cidade. O diálogo aberto fortalece as decisões e garante que as demandas da população sejam tratadas com responsabilidade e prioridade. Seguimos firmes, trabalhando com união, respeito e compromisso, sempre em prol do desenvolvimento de Suzano e da qualidade de vida da nossa gente”, disse o prefeito durante a reunião.



OAB de Suzano recebe Adrilles Jorge

O vereador de São Paulo Adrilles Jorge (União Brasil) será um dos expositores, nesta segunda-feira (9/3), do Simpósio “Votar é Exercer a Cidadania e Fortalecer a Democracia”, organizado pela Comissão de Direito Eleitoral da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano-SP (rua Baruel, 592 - Centro).



Início às 18 horas

No encontro, que tem início às 18h, o parlamentar vai tratar da Politização da Justiça. Tendo à frente a advogada especialista em Direito Eleitoral e em Direito Público Ísis Sangy, que também é professora de cursos de pós-graduação nos temas, o 1° Simpósio de Direito Eleitoral da OAB suzanense é aberto a juristas, estudantes de Direito e interessados no segmento legal. A entrada é franca. Contudo, é necessário fazer inscrição prévia pelo link https://forms.office.com/r/VxLjVW3NTY. O evento faz parte de uma série de atividades em comemoração aos 50 anos da 55ª Subseção Suzano.