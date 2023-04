LANCE LIVRE 06-04-2023

André do Prado

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado (PL) vem cumprindo compromissos importantes com reuniões de representantes de outros poderes públicos.



TCE

Recentemente, ele participou de audiência com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), conselheiro Sidney Beraldo.



Procon de Ferraz

O Procon de Ferraz realizou na tarde desta quarta-feira (5), uma operação no comércio para orientar os consumidores sobre os produtos relacionados à Páscoa, como ovos de chocolate, peixes e bacalhau.



Estabelecimentos

Os estabelecimentos comerciais receberam visitas dos agentes no município, que aproveitaram para esclarecer dúvidas dos consumidores e orientar os comerciantes.



Coordenadora

A coordenadora do Procon de Ferraz, Adriana Trajano, explicou que para as pessoas que têm criança em casa, é necessário ter o cuidado ao adquirir os ovos que contêm brinquedos em seu interior. Um ponto a ser observado é se há o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), identificando a qualidade e a idade recomendada da criança para aquele produto.



‘Econtro de Favelas’

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSDB), participou do “maior encontro de favelas do Brasil”, organizado pelo fundador da ONG Gerando Falcões, Eduardo Lira. O evento aconteceu no Memorial da América Latina.



Secretário

O secretário municipal de Favelas de Ferraz, Carlos Alexandre acompanhou o evento.



Privilégio

“É um grande privilégio ter a Favela dos Sonhos de Ferraz de Vasconcelos como ‘case de sucesso’. No evento, o governador Tarcísio Freitas assinou o termo de parceria com a Gerando Falcões para o programa Favelas 3D se tornar estadual”, disse a prefeita.