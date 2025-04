LANCE LIVRE 06-04-2025

Alça do Rodoanel

Suzano recebeu, na semana que passou, uma ótima notícia: as obras da alça do Rodoanel terão início em 60 dias. A Prefeitura de Suzano e o Governo do Estado oficializaram o convênio que garantirá as intervenções. (O DS trouxe todos os detalhes na edição de sexta-feira).



Aberto o caminho

O documento que abre caminho para o início das obras, em até dois meses, foi assinado pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.



Complexo Viário

Trata-se de um novo “Complexo Viário do Alto Tietê”. Suzano e região receberão R$ 1 bilhão em investimentos, sendo R$ 600 milhões já garantidos no orçamento do Estado de São Paulo para este ano. O desenvolvimento econômico resultará em R$ 25 milhões em arrecadação, 3 mil empregos diretos e indiretos e 1,6 milhão de pessoas beneficiadas.



Alesp

O evento de assinatura trouxe políticos importantes, como o presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL). Ele se mostrou realizado em ver uma luta de dez anos dando resultado. “Era uma obra complexa para que queria ver essa realidade. Estive muito presente em todas as tratativas que farão com que essa obra saia do papel. Depois de muito diálogo e muito apoio, conseguimos mostrar que esses recursos eram muito importantes para a região”, frisou o deputado estadual.



Prefeito Pedro Ishi

O prefeito Pedro Ishi falou dos benefícios para a cidade. “Teremos um novo viaduto na Avenida Brasil e garantiremos um deslocamento melhor para a chegada na SP-66 e para a Rua Dr. Prudente de Moraes. A população ficará muito feliz com todas as opções logísticas que levarão muito mais desenvolvimento urbano para Suzano e região”.