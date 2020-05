Lance Livre 06-05-2020

Comissão

da Covid-19

A Câmara de Suzano deve formar uma Comissão sobre Acompanhamento da Pandemia da Covid-19, em Suzano.

Pedido

O pedido partiu do vereador Alceu Matias Cardoso (Republicanos), o Pastor Alceu, e deve ser votado hoje.

Objetivo

O objetivo da comissão é fazer um acompanhamento dos trabalhos e ações da Prefeitura no enfrentamento ao coronavírus.

Secretário

de Saúde

O secretário de Saúde, Cláudio Guillaumon, tem ido à Câmara para tirar as dúvidas dos veredores.

Prazo para o

título eleitoral

Termina hoje o prazo para o eleitor transferir domicílio eleitoral, alterar local de votação por justificada necessidade de facilitação de mobilidade e atualizar dados pessoais indispensáveis à expedição de documentos ou ao exercício de direitos.

Quem não votou

O prazo também se aplica ao eleitor que não votou ou justificou a ausência às urnas nas três últimas eleições e precisa regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral para votar nas Eleições 2020 e às pessoas que farão o alistamento eleitoral (primeiro título).

Restrições

Devido às restrições ao atendimento presencial, os serviços devem ser solicitados por meio do Título Net, sem sair de casa.

17 de abril

Desde o dia 17 de abril, quando o atendimento ao eleitor passou a ser exclusivo pelo Título Net, a Justiça Eleitoral paulista já recebeu mais de 31 mil requerimentos.

Solicitação

Para solicitar atendimento, o eleitor deve acessar o site do TRE-SP e clicar no banner “Atendimento emergencial”. Na página do Formulário Título Net, é necessário escolher o tipo de atendimento desejado ou acessar as instruções disponibilizadas acerca do requerimento. O formulário funciona 24 horas por dia. Durante o atendimento será solicitado o envio de imagens da documentação.