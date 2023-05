LANCE LIVRE 06-05-2023

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu, em seu gabinete, o Padre Lázaro Aparecido de Sales, o Padre Lazinho, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes do Jardim Colorado “para um convite muito especial”.



Festeiros

Lazinho e os festeiros Amarildo Basílio, José Messias e Francisco Geraldo fizeram convite ao prefeito para a 5ª festa do Divino Espírito Santo, que acontecerá entre os dias 21 e 28 de maio.



Tradicional

A festa é tradicional, em Suzano, e contará com a caminhada e missa em homenagem à Santa Rita.



Plantão do Procon

A prefeita Priscila Gambale (Podemos) acompanhou o plantão do Procon na Estação de Ferraz de Vasconcelos. Em parceria com a CPTM, o órgão realizou uma série de orientações aos consumidores com ênfase no Dia das Mães.



Rodrigo Gambale e a PL das Fake News

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) disse, esta semana, pelas redes sociais que “infelizmente, o que vem percebendo é que o debate de ideias está perdendo força” em relação aos projetos de lei das Fake News e da Igualdade Salarial.



Projetos

“Tínhamos que ter discussões de melhorias e adequações nos projetos, mas o que estamos acompanhando é uma discussão maior pela escolha de um lado”, disse.



Debate sério

Gambale afirmou que “quer um debate sério”. “Um debate onde a gente pensa verdadeiramente nas coisas que importam, coisas que vão mudar a realidade da população do Estado de São Paulo e do Brasil, não debates para escolher um lado ou outro, onde não se foca no principal, que é melhorar a vida das pessoas”.