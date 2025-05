LANCE LIVRE 06-05-2025

Prefeito presta homenagem a servidora aposentada

O prefeito Pedro Ishi homenageou a servidora Elaine da Conceição Ferreira Peixinho que se despede da Prefeitura de Suzano após 34 anos de dedicação ao serviço público. Atuando em diversos setores da Saúde, Peixinho, como é chamada pelos colegas, marcou sua trajetória com competência e cuidado com a população.



Secretário de Saúde

A homenagem contou com a participação do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, que enalteceu a servidora. “Peixinho é daquelas pessoas que fazem a diferença no silêncio do dia a dia. Sua dedicação e carinho com a população são inspirações para todos nós que seguimos no serviço público”, declarou.



Legado

Para o prefeito Pedro Ishi, a servidora deixa um legado na cidade. “A história da Peixinho é um exemplo de amor pelo que faz. Seu legado permanece com todos nós que tivemos a sorte de conviver com ela”, afirmou.



Dia do Profissional de Educação Física

Está em vigor no município a lei que institui, em Suzano, o Dia do Profissional de Educação Física. A legislação é de autoria dos vereadores Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, e Artur Takayama (PL) e foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Município de quarta-feira passada (30).



Calendário de eventos

Com a lei, a data passa a integrar o calendário de eventos oficiais de Suzano e deve ser comemorada anualmente em 1º de setembro.



Eventos

Durante o mês, podem ser realizadas palestras, eventos esportivos, seminários, cursos, simpósios, congressos, reuniões, debates e outros eventos alusivos.