Lance Livre 06-06-2020

Suporte para

álcool em gel

A lei municipal que obriga os bancos a instalarem suporte para álcool em gel nos caixas eletrônicos em Suzano está em vigor.

Autoria

A legislação, de autoria do vereador Denis Claudio da Silva (DEM), foi publicada pelo presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa (PL).

Responsabilidade

De acordo com a lei, é de responsabilidade das empresas, que gerenciam os caixas 24 horas existentes no município, a instalação do suporte para álcool em gel e o seu regular abastecimento. O objetivo é evitar o contágio do novo coronavírus (Covid-19).

PT de Suzano

O Diretório do PT de Suzano, comandado pelo presidente Valterson Mengalli, realiza uma série de lives no Facebook trazendo convidados para discussões sobre política.

Comitê Ação

Popular

Em uma das lives, o PT trouxe informações sobre o Comitê Ação Popular e falou sobre a campanha de arrecadação de alimentos em Suzano.

Derli e Ana Lúcia

Reuniu o ex-vereador e pré-candidato a prefeito Vanderli Dourado, o Derli do PT, e a diretora-executiva do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Ana Lúcia Ferreira.

Alencar Santana

O deputado federal Alencar Santana (PT) também foi outro participante das discussões realizadas pelo PT.

Convenções

partidárias

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a possibilidade de os partidos políticos realizarem convenções partidárias por meio virtual para a escolha dos candidatos que disputarão as Eleições 2020.

20 de julho

e 5 de agosto

As convenções partidárias deverão ser realizadas entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, conforme prevê o Calendário Eleitoral.