LANCE LIVRE 06-06-2023

Primeiro guarda municipal

A Secretaria de Segurança Cidadã recebeu na terça-feira da semana passada (23/05) a visita do primeiro guarda municipal de Suzano, Moacyr Moreira. Ele foi cumprimentado pelo secretário interino da pasta, Afrânio Evaristo da Silva, durante o encontro realizado na sede da Guarda Civil Municipal (GCM).



1969

Moreira começou a trabalhar como profissional de segurança da administração municipal de Suzano em 1969 e serviu a Prefeitura durante 33 anos, se aposentando em 2002. Ele viu de perto as transformações da guarda ao longo do tempo, que começou suas tarefas contando com o suporte de um automóvel Volkswagen Fusca e dois funcionários em ronda pela cidade.



Cor do uniforme

Até mesmo a cor do uniforme era diferente nos primeiros anos de trabalho de Moreira, que atuava com uma farda verde. Após 16 anos de criação, a GCM adquiriu uma sede própria, no então Ginásio Municipal Paulo Portela, em um momento marcado por algumas reestruturações internas, promovidas com o objetivo de premiar os 15 melhores guardas, que passaram a ter direito de usar armamento, composto por revólveres de calibres 38 e 32.



Meio Ambiente

Nesta segunda-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, a gestão paulista apresentou o novo Plano Estadual de Meio Ambiente, que prevê investimentos de R$ 2,13 bilhões, entre recursos públicos e privados, além de mais R$ 5,6 bilhões já previstos para o programa IntegraTietê até 2026.



Lançamento

O lançamento foi feito no Parque Ecológico do Tietê, na capital, pelo governador Tarcísio de Freitas.