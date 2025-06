LANCE LIVRE 06-06-2025

Ashiuchi

Em sessão ordinária nesta quarta-feira, 4, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou por unanimidade o Projeto de Decreto Legislativo n.º 18/2025, que concede o “Título Honorífico de Honra ao Mérito” a Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi, ex-prefeito de Suzano.





Autor do projeto

A propositura é de autoria do vereador Pedro Komura (União).





Biografia

Rodrigo Ashiuchi, 45 anos, é engenheiro de Controle e Automação, foi diretor no departamento de engenharia familiar e atuou na Diretoria-Executiva da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.







Trajetória

Ashiuchi possui uma trajetória política de mais de 20 anos em Suzano, tendo sido eleito prefeito em 2016 e reeleito em 2020, consagrando-se como o político mais votado da história do Município vizinho.



Abre aspas

"Durante seu mandato, o homenageado sempre reconheceu o valor dos imigrantes japoneses para o desenvolvimento da região, bem como garantiu parcerias para a realização de eventos promovidos pela comunidade nipo-brasileira. Além disso, Ashiuchi foi reconhecido com a melhor avaliação de prefeitos na trajetória de Suzano, com uma aprovação popular de 93,7% dos seus dois mandatos, de acordo com o Instituto de Pesquisa, Marketing e Informática (Ipempi). ", argumenta Komura.





Secretário na Capital

Além disso, Ashiuchi presidiu o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) por três mandatos e foi eleito vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado de São Paulo. Após eleger seu sucessor em Suzano, foi nomeado secretário Municipal do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo.