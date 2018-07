Lance Livre 06-07-2018

Perfil dos prefeitos

Dados do Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) 2017 , elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que, em 2017, 4.908 prefeituras eram comandadas por homens, e 662, por mulheres.

11,9%

As prefeitas representavam 11,9% do total. Foi a primeira vez que o número de prefeitas caiu em relação ao período anterior: em 2013, esse percentual era de 12,1%. Porém, em relação a 2001, quando era de 6,0%, o percentual de prefeitas quase dobrou.

Maiores

percentuais

Em 2017, Roraima (33,3%) e Rio Grande do Norte (28,1%) tinham os maiores percentuais de municípios com prefeitas, e Espírito Santo (5,1%) e Rio Grande do Sul (6,8%), os menores.

7,2%

Além disso, 7,2% da população vivia em municípios administrados por mulheres, e nenhum dos municípios com mais de 500 mil habitantes tinha gestor do sexo feminino.

Escolaridade

Em relação à escolaridade, 54,4% dos prefeitos tinham curso superior completo. Entre os gestores homens, essa proporção era de 52,0% e, entre as gestoras mulheres, 72,4%.

Voto consciente

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou campanha para estimular o voto consciente do eleitor no pleito de 2018.

Apelo

Com apelo centrado na importância de o cidadão estar bem informado sobre seus candidatos, a iniciativa conta com filmes para veiculação na TV e internet, cartaz, posts para redes sociais e spot para rádio. Também foi disponibilizado um plano de mídia que especifica como essas peças deverão ser utilizadas.

Material

O material da campanha está disponível no portal do TSE, no link http://www.tse.jus.br/imprensa/campanhas-publicitarias.

Filmete

O filmete exibido a partir de hoje na TV, bem como o spot para rádio, avisa. “A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também”.