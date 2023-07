LANCE LIVRE 06-07-2023

ICMS

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) fez o último depósito de recursos do ICMS do mês na conta dos 645 municípios paulistas.



R$ 596 milhões

Desta vez, as prefeituras vão receber R$ 596 milhões, referentes à apuração do imposto dos dias 26 a 30 de junho.



Valores

Os valores correspondem a 25% da arrecadação do ICMS, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.



Escritor Sacolinha

“A gente se lê em braile – Contos de amor e algo mais” é o título do 11° livro do escritor Sacolinha. Trata-se de uma obra de contos eróticos que o autor está muito feliz em publicar.



Satisfeito

De acordo com a assessoria de imprensa, Sacolinha se vê satisfeito com o resultado, pois sempre quis ler um livro sobre amor e relacionamentos sexuais que fugisse do óbvio. “Gostaria muito que as pessoas lessem. Acredito que elas vão curtir o trabalho que fiz. Tá lindo, como tudo o que me proponho a fazer”, Comemora Sacolinha.



20 histórias

A obra é composta por 20 histórias e é dividida em duas partes. A 1ª são de “Contos de amor”. A 2ª são de “Algo mais”.



Primeira parte

A primeira parte é a relação afetiva, como o olhar, o toque e o flerte. Já a segunda parte é o ato sexual em si. Os contos vão além da ideia de que o sexo é a união de duas ou mais pessoas que trocam saliva, suor e intimidade. Neste novo livro do escritor Sacolinha o leitor deve estar preparado para encontrar personagens com conexões profundas e formas inusitadas de amor, sexo e troca de experiências.