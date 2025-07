LANCE LIVRE 06-07-2025

LDO do Estado

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026, aprovado na segunda-feira (1º) pela Assembleia Legislativa de São Paulo, tem como um dos principais destaques a ampliação das metas em áreas estratégicas como qualificação profissional e habitação popular.



Documento

A expectativa é de que as cidades do Alto Tietê possam ser beneficiadas pelos programas do Estado. O documento, que segue agora para sanção do governador, define as metas e prioridades que vão orientar a elaboração do orçamento estadual para o próximo ano, com base no Plano Plurianual (PPA) 2024–2027. O projeto segue agora para sanção do governador.



Qualificação

Profissional

Entre os destaques da LDO 2026, no Programa de Qualificação Profissional e Empreendedora, por exemplo, as metas foram ampliadas para preparar os paulistas às demandas do mercado de trabalho, aumentar as oportunidades e estimular o empreendedorismo em todas as regiões do Estado, incluindo o Alto Tietê.



Habitação

e Urbanismo

Na área de Habitação e Urbanismo, o texto aprovado reforça metas dos programas de Fomento Habitacional, Regularização Fundiária, Provisão Habitacional e Urbanização e Melhorias. As ações visam reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida em comunidades urbanas e periféricas.



Mudanças

As mudanças incorporadas ao Anexo de Metas e Prioridades foram propostas por parlamentares e acolhidas parcialmente pelo texto final aprovado. Após a sanção, as metas atualizadas serão incorporadas aos instrumentos oficiais de planejamento e monitoramento da administração pública estadual, assegurando transparência e efetividade na implementação das políticas públicas.