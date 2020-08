Lance Livre 06-08-2020

Manifestações

de solidariedade

As redes sociais receberam muitas manifestações de solidariedade de políticos da região sobre as explosões no Líbano, no porto da capital, Beirute, que deixaram ao menos 113 mortos, mais de quatro mil feridos e 300 mil desabrigados.

Mensagem

O deputado Estevam Galvão de Oliveira (DEM) publicou, logo cedo, uma mensagem afirmando que se solidarizava com as famílias das mais de 100 vítimas da explosão de terça em Beirute, no Líbano, e com toda a comunidade libanesa de Suzano, que também sofre com essa tragédia.

Jorginho

Abissamra

O médico oncologista Jorginho Abissamra (que anunciou seu nome como candidato a vice-prefeito em 2016, em Suzano) esteve dois anos atrás no Líbano.

Terra dos avós

“Lugar abençoado, berço de várias civilizações e onde Jesus Cristo passou parte de sua adolescência. Metade do meu sangue vem dessa terra, terra dos meus avós, que vieram para o Brasil em busca de oportunidades”, afirmou.

#Luto

O deputado Marco Bertaiolli (PSD) publicou em suas páginas sociais ‘#luto’. “A toda comunidade libanesa em Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo e do Brasil, a nossa solidariedade e o pesar por essa triste tragédia”.

Nardinho

O secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, foi até a sede da Secretaria de Estado de Esportes, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (04/08), para tratar de futuras parcerias voltadas a projetos para a cidade.

Recepção

Ele foi recebido pelo diretor executivo Marcos Pegolo e pelo assessor de Gabinete Aildo Ferreira. “Conversamos bastante sobre possíveis ações para dar acesso cada vez mais a aulas e atividades esportivas para a nossa população, principalmente crianças e adolescentes, em todos os cantos da cidade. Estamos ansiosos pelo retorno do esporte, mas somente quando este momento de pandemia do novo coronavírus permitir e com a segurança necessária”, destacou Marin Junior.