LANCE LIVRE 06-08-2023

Parcerias com o Corinthians

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), deve alinhar futuros projetos e parcerias sociais com o Corinthians.



Candidato à presidência do clube

Na semana passada, ele recebeu o empresário Augusto Melo, candidato à presidência do clube. Na oportunidade, o prefeito falou sobre os avanços de Suzano e a possibilidade de desenvolver projetos sociais.



Crescimento do esporte

Outro assunto foi o crescimento do esporte no País. “Agradeço o candidado Augusto pela visita, estarei na torcida por sua vitória nas eleições que acontecem no final deste ano”, disse Ashiuchi.



Participação

Também participaram da reunião os conselheiros Thales Cézar de Oliveira e Claudinei Alves, bem como o assessor Adalberto Gregui.



Secretário de Esportes e Lazer

O secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, os diretores da Manutenção suzanense, Hamilton Peixoto e Ricardo Kadayan, e o assessor do Gabinete, Hermes Agostinho, também estiveram na reunião.



Instituto Federal em Ferraz

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) se reuniu com o secretário de Educação Profissional e Tecnologia do Ministério da Educação, Getúlio Marques Ferreira, para solicitar a implantação de uma unidade do Instituto Federal em Ferraz de Vasconcelos.



Projeto

De acordo com o secretário, o governo federal tem projeto de implantação de institutos por todo o Brasil.