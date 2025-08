LANCE LIVRE 06-08-2025

André do Prado em protesto na Paulista

O deputado estadual André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), esteve na Avenida Paulista, no final de semana, no protesto de bolsonaristas.



Pedido de anistia

O evento foi marcado por pedidos pela anistia de Jair Bolsonaro (PL), réu acusado de golpismo.



Mensagem

“A Avenida Paulista foi, mais uma vez, palco de um grande momento de união e demonstração de amor à nossa pátria”, disse André do Prado.



Presentes

Estiveram presente na manifestação o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto; o deputado federal Marcio Alvino; o presidente estadual do PL, Tadeu Candelária, e lideranças políticas de todo o Brasil.

Operação ‘Cata-Treco’

A Secretaria de Governo de Suzano iniciou a nova fase de atendimento à região central com a operação “Cata-Treco”. A força-tarefa de limpeza urbana vai percorrer, até esta sexta-feira (08/08), mais 20 bairros para oferecer aos moradores o serviço gratuito de recolhimento de materiais inservíveis. O serviço ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.





Etapa

Nessa etapa, os serviços abrangem os bairros Parque Suzano, Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis, Jardim Márcia, Jardim Nena, Jardim Quaresmeira, Jardim Saúde, Meu Cantinho, Vila Barros, Jardim Casa Branca, Ramal São José, Caxangá, Fazenda Viaduto, Sete Cruzes, Chácaras Faggion, Jardim Modelo, Jardim Suzano, Jardim Anzai e Jardim Ana Rosa. A iniciativa consiste na remoção de itens como móveis usados, colchões, pedaços de madeira, eletrodomésticos quebrados e objetos de grande porte.