Lance Livre 06-09-2020

Definições

As convenções partidárias, que ocorrem desde a semana passada, em Suzano, começam a definir os candidatos a prefeito.



Vices

Indicações sobre os vices nas chapas também começam a ser concretizadas.



Diferente

Este ano será uma campanha diferente por conta da pandemia da Covid-19.



Digital

A “campanha digital” vai ganhar força. Em processos eleitorais “normais”, os candidatos aparecem tomando um café na padaria, distribuindo cumprimentos e santinhos aos eleitores. A aproximação “olho no olho” sempre foi importante na conquista dos votos.



Adaptação

Com os casos de coronavírus, os candidatos terão de adaptar essas cenas para um distanciamento social. Com a Emenda Constitucional promulgada, os candidatos ficaram proibidos de participar de inaugurações de obras públicas desde o dia 15 de agosto.

Datas

Já as convenções, que terminariam no dia 6 de agosto, deverão ser realizadas do dia 31 de agosto a 16 de setembro.



Campanha

A campanha eleitoral - de rua e na internet - começa no dia 27 de setembro e vai até novembro, antes do primeiro turno da eleição.



1º turno

O primeiro turno está marcado para o dia 15 de novembro. O segundo turno será no dia 29 do mesmo mês. Os prazos vencidos não serão reabertos, como os de filiação partidária, alteração de domicílio eleitoral e a janela eleitoral, que permite mudança de partido dos candidatos.



Registro de

candidatura

A Justiça Eleitoral já recebeu o primeiro registro de candidatura no Estado de São Paulo. Mas não é do Alto Tietê. O primeiro foi recebido na quarta-feira (02). Foi para prefeito e vice-prefeito de Caçapava, município do interior do Estado, no Vale do Paraíba, de responsabilidade da 29ª Zona Eleitoral.