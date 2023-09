LANCE LIVRE 06-09-2023

Cidades-irmãs nos Estados Unidos, Japão e China

Neste Dia dos Irmãos, comemorado em 5 de setembro, Suzano celebra a irmandade com as cidades de Komatsu, no Japão; de Lauderhill, nos Estados Unidos; e de YuYao e de Xiashan, na China.



Parcerias

Segundo a Prefeitura de Suzano, as parcerias reforçam a visibilidade suzanense em âmbito mundial e realçam os aspectos culturais e econômicos que aproximam as cidades-irmãs.



Quatro municípios

Dos quatro municípios, Komatsu é o que tem o laço mais antigo. A cidade nipônica está localizada a 18,5 mil quilômetros de Suzano, na província de Ishikawa, no litoral do Mar do Japão. Tem uma população estimada em 108.704 pessoas e uma área total de 371,13 quilômetros quadrados. A parceria com o município paulista se mantém há 51 anos.



1972

“Foi em 1972 que o tratado de irmandade foi assinado, tendo uma boa e duradoura relação de mais de meio século. Inclusive, no último ano, quando celebramos o centenário do Japão em Suzano, bem como os 50 anos de irmandade com Komatsu, organizamos um intercâmbio cultural”, contou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.



Mostra Cultural

Em setembro de 2022, a Secretaria Municipal de Cultura e a Divisão de Turismo e Intercâmbio Cultural de Komatsu realizaram a “1ª Mostra Cultural Suzano-Komatsu” no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira. A ação fez parte de uma série de eventos que celebraram o Centenário da Imigração Japonesa em Suzano e o Cinquentenário da Irmandade com Komatsu, que incluiu a troca de obras de arte e materiais artísticos e culturais entre os municípios.



Oriente

No oriente, o chefe do Executivo suzanense assinou dois tratados de irmandade e colaboração mútua na China com YuYao.