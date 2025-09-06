LANCE LIVRE 06-09-2025

Aniversário de 64 anos do DS

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), parabenizou o Diário de Suzano pelos 64 anos, completados no dia 3 de setembro. Pelas redes sociais, o prefeito deixou uma mensagem afirmando a trajetória marcada e do compromisso com a verdade, a ética e a boa informação.



Caminhada de décadas

O prefeito lembrou que o Diário de Suzano tem “uma caminhada de décadas que consolidou o veículo como referência para nossa cidade e para toda a região”.





Parte da memória da cidade

“O Diário de Suzano é mais do que um jornal: é parte viva da memória e do desenvolvimento da nossa cidade. A cada edição, contribui para formar opinião, levar conhecimento e dar voz à população, acompanhando de perto os principais acontecimentos que marcaram Suzano ao longo dos anos”, disse.

Dedicação

O prefeito afirmou ainda que são 64 anos de dedicação ao jornalismo sério, que valoriza a transparência e fortalece a democracia. “Uma história de credibilidade que merece todo o reconhecimento e respeito”. Em nome da família Moraes e do editor-chefe Edgar Leite, o prefeito parabenizou toda a direção e os jornalistas que fazem parte dessa história.



Sucesso

“Que venham muitos outros anos de sucesso, sempre informando com responsabilidade e contribuindo para o crescimento da nossa cidade e região”, afirmou.



Rodrigo Ashiuchi

O ex-prefieto Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, também parabenizou o DS pelos 64 anos. Ele afirmou que o Diário de Suzano é um dos mais importantes veículos de comunicação. “São mais de seis décadas dedicadas a informar com seriedade, qualidade e compromisso, sempre registrando os grandes momentos de Suzano e da região”. Ashiuchi cumprimentou a direção e funcionários.