Lance Livre 06-10-2019

Novidades

do Japão

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) deve retornar para Suzano com novidades importantes após a visita oficial ao Japão.

Apresentação

de Suzano

Na semana passada, ele fez uma apresentação sobre a cidade de Suzano e a região do Alto Tietê ao Ministério de Negócios Estrangeiros do Japão e a representantes dos países da América Latina e Caribe.

Dados destacados

O DS trouxe reportagem na edição de sexta-feira e mostrou que entre os dados destacados estão eventos, escolas e práticas esportivas no município que têm ligação com a cultura japonesa.

Informações

gerais

Também foram divulgadas informações gerais a respeito de Suzano, como a área territorial de 207 quilômetros quadrados, a população estimada em 300 mil habitantes e a irmandade com cidade nipônica de Komatsu.

Seminário

Fake News

A Câmara dos Deputados lançou, durante o Seminário Fake News, Redes Sociais e Democracia, no Auditório Nereu Ramos, o Comprove – um canal para checagem de fatos.

Número de

Whatsapp

Por meio do número de WhatsApp (61) 99660-2003, o usuário poderá consultar a veracidade de informações relacionadas à atividade, estrutura e administração da Casa e aos deputados federais no desempenho de sua função regimental.

Envio de resposta

Além de enviar a resposta ao cidadão por WhatsApp, a Câmara também publicará as demandas de maior interesse na página do Comprove, no Portal da Câmara, e nas redes sociais, facilitando o processo de verificação das fake news e promovendo maior transparência. Cada ocorrência levará os selos "É fato", "É falso" ou "É impreciso", acompanhado da explicação. O atendimento será restrito a notícias, ou seja, matérias que possuam características do gênero textual jornalístico. Os interessados deverão enviar links da internet, fotos, capturas de tela, vídeos ou áudios das informações que necessitem de checagem.