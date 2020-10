Lance Livre 06-10-2020

Cobrança pública

O deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) cobrou, publicamente, o governador João Doria (PSDB), sobre o início das obras da Estrada Vicinal da Quinta Divisão.

Evento de

inauguração

na SP-31

Foi durante evento de inauguração de melhorias da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), cujo investimento atingiu R$ 19 milhões.

Interrogação

Depois de ter discursado, o governador João Doria ouviu o deputado estadual dizer: “Não vai falar da obra (da estrada)?”.

Vídeo

Doria chegou a percorrer a Rodovia Índio-Tibiriçá e gravar vídeo na via falando da importância da obra.

Tiktok

Com o objetivo de se comunicar com os mais diversos públicos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estreia o seu perfil oficial no Tiktok, plataforma de vídeos curtos que já representa a quarta maior rede social do mundo com 800 milhões de usuários.

Informações

atualizadas

A ideia é levar informações atualizadas de maneira acessível, democrática e irreverente aos seguidores. O perfil @tsejus terá uma linguagem dinâmica e moderna com vídeos com informações sobre as Eleições 2020, passo a passo de como será a votação e o protocolo de cuidados sanitários adotados pela Justiça Eleitoral devido à pandemia do coronavírus (Covid-19).

Formato

O formato de publicação com postagens que possibilitam a inserção de músicas, dublagens e filtros conquistou o público jovem, uma vez que 41% dos usuários têm entre 16 e 24 anos.

Seguidores

informados

Dessa forma, além de manter os seguidores informados sobre os serviços eleitorais, o perfil vai combater a desinformação levando informações rápidas e seguras aos eleitores.