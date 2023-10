LANCE LIVRE 06-10-2023

Imbróglio no PT

O DS traz, na edição desta sexta-feira (6), reportagem sobre o imbróglio dentro do PT de Suzano com a saída de dirigentes do partido e a possibilidade uma nova eleição para escolha de outros membros da executiva.



Situação é crítica

A situação dentro do partido é crítica às vésperas das eleições que acontecem no ano que vem.



Desde a década

de 1980

O PT de Suzano existe desde a década de 1980 e surgiu juntamente com o diretório nacional. Nos anos 2000 teve seu protagonismo mostrando competitividade na disputa das eleições.



Dois mandatos

Depois conseguiu governar a cidade em dois mandatos (2005 a 2008/2009 a 2012) com o então prefeito Marcelo Candido.



Marco Bertaiolli

O DS teve acesso nesta quinta-feira (5) à carta de renúncia, datada do dia 19 de setembro, em que o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) informa sua renúncia do cargo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a partir do dia 27 do mesmo mês.



Conselheiro do TCE

Bertaiolli tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).



Desfile cívico

A prefeita Priscila Gambale (Podemos) publicou, nas redes sociais, o convite para que a população acompanhe o desfile cívico no dia 14 de outubro, em comemoração ao aniversário de Ferraz de Vasconcelos. “Com imenso orgulho convido vocês para participar do desfile cívico em comemoração aos 70 anos de história da nossa cidade. Junte-se a nós na Avenida Brasil, na Praça Independência, a partir das 8h30”, disse.