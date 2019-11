Lance Livre 06-11-2019

Votação

na Câmara

A Câmara de Suzano vota hoje três itens. Os dois primeiros são projetos de decreto legislativo para concessão da Medalha Antonio Marques Figueira, respectivamente, a Susana Rosa da Silva, de autoria do vereador José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa, e a Walmir Pinto, de autoria do parlamentar Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van.

Terceiro assunto

O terceiro assunto que será discutido e votado na sessão é o projeto de lei que institui a campanha Abril Marrom no município. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da prevenção de doenças que podem levar à cegueira. A proposta é de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho.

Campanha

De acordo com o projeto, a campanha passará a integrar o calendário oficial do município. Na justificativa da proposta, o parlamentar explica que a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 60% das cegueiras são evitáveis.

Contas de 2016

A Câmara vota hoje também, às 16 horas, o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) das contas do município referentes ao ano de 2016.

Secretaria

da Juventude

Assim como já ocorre com a Secretaria da Educação de Ferraz de Vasconcelos, a pasta da Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida também estar prestes a ser obrigada, anualmente, a enviar para a Câmara e a apresentar um relatório de prestação de contas e gestão de ações.

Texto

O texto dos vereadores Renato Ramos de Souza (Cidadania), o Renatinho Se ligue, e Roseli Aparecida Messias Ferreira (Republicanos), a Rose Fitness, encontra-se em tramitação na Casa.

Até 30 de abril

De acordo com a matéria, a prestação de contas deverá ser realizada pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida até o dia 30 de abril do ano subsequente. Além disso, o projeto de lei prevê ainda que o relatório também precisará ser publicado no site oficial do município. Para os autores, a medida visa aumentar ainda mais a transparência das atividades desenvolvidas pela pasta no período.