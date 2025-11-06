LANCE LIVRE 06-11-2025

Entrega de Ecoponto

O prefeito Pedro Ishi (PL) inaugura nesta quinta-feira (6), às 10 horas, o “Ecoponto José Limeira de Freitas”. Será a quinta unidade do município voltada ao descarte adequado de materiais inservíveis.



Miguel Badra

O ecoponto está situado na esquina das ruas do Progresso e Olavo Bianchi da Rocha na Cidade Miguel Badra.



‘Votar é a nossa cara’

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promove até o dia 7 de novembro, a ação “Votar é a nossa cara”, voltada a incentivar que jovens entre 15 e 17 anos tirem o título eleitoral e participem ativamente do processo democrático nas Eleições de 2026.



Juventude

Segundo a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, o objetivo é estimular a juventude a exercer a cidadania, mesmo que, nessa idade, o voto ainda não seja obrigatório. “É uma atitude que vai além de participar do processo eleitoral: é assumir o poder de fazer as próprias escolhas e ajudar a escrever a história do país, alinhada aos sonhos dessa nova geração”, descreve a ministra.



Ação

A ação estará concentrada nas redes sociais da Justiça Eleitoral, com o apoio dos tribunais regionais eleitorais (TREs) e a colaboração voluntária de artistas e influenciadores que falam diretamente com o público jovem.



Alok

Entre eles, o DJ e produtor musical Alok e os comunicadores Mítico e Igão, do Podpah, um dos canais de maior sucesso da internet e muito consumido pelo público-alvo da campanha.



Obrigatoriedade

Apesar de o voto não ser obrigatório até os 18 anos, conforme prevê o artigo 14 da Constituição Federal, votar é um ato de cidadania — e estimular o exercício da cidadania é uma das missões da Justiça Eleitoral. Quem tem 15 anos e completará 16 até o dia 4 de outubro de 2026, data das próximas eleições, também já pode tirar o título para garantir a participação na maior festa da democracia.