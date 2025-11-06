Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/11/2025
Lance Livre

LANCE LIVRE 06-11-2025

06 novembro 2025 - 05h00Por editoracao

Entrega de  Ecoponto 
O prefeito Pedro Ishi (PL) inaugura nesta quinta-feira (6), às 10 horas, o “Ecoponto José Limeira de Freitas”. Será a quinta unidade do município voltada ao descarte adequado de materiais inservíveis. 
 
Miguel Badra
O ecoponto está situado na esquina das ruas do Progresso e Olavo Bianchi da Rocha na Cidade Miguel Badra.
 
‘Votar é a  nossa cara’
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promove até o dia 7 de novembro, a ação “Votar é a nossa cara”, voltada a incentivar que jovens entre 15 e 17 anos tirem o título eleitoral e participem ativamente do processo democrático nas Eleições de 2026.
 
Juventude
Segundo a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, o objetivo é estimular a juventude a exercer a cidadania, mesmo que, nessa idade, o voto ainda não seja obrigatório. “É uma atitude que vai além de participar do processo eleitoral: é assumir o poder de fazer as próprias escolhas e ajudar a escrever a história do país, alinhada aos sonhos dessa nova geração”, descreve a ministra.
 
Ação
A ação estará concentrada nas redes sociais da Justiça Eleitoral, com o apoio dos tribunais regionais eleitorais (TREs) e a colaboração voluntária de artistas e influenciadores que falam diretamente com o público jovem. 
 
Alok
Entre eles, o DJ e produtor musical Alok e os comunicadores Mítico e Igão, do Podpah, um dos canais de maior sucesso da internet e muito consumido pelo público-alvo da campanha.
 
Obrigatoriedade
Apesar de o voto não ser obrigatório até os 18 anos, conforme prevê o artigo 14 da Constituição Federal, votar é um ato de cidadania — e estimular o exercício da cidadania é uma das missões da Justiça Eleitoral. Quem tem 15 anos e completará 16 até o dia 4 de outubro de 2026, data das próximas eleições, também já pode tirar o título para garantir a participação na maior festa da democracia.