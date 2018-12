Lance Livre 06-12-2018

Projeto 'Suzano Mais Emprego'

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”, intermediou a contratação de 40 suzanenses em uma grande empresa do município.

Processo seletivo

O processo seletivo foi realizado em parceria com um parque aquático da cidade para preencher vagas na função de vendedor ao longo de uma semana.

Serviço

O serviço cedeu o espaço para o processo, convocou os candidatos e deu apoio para o treinamento deles.

Capacitação

A capacitação envolveu noção de captação de clientes, vendas ativas, prospecção de carteiras e atendimento ao público.

Ao fim do processo

Ao fim do processo, o representante da empresa ficou muito satisfeito com o serviço prestado e 40 candidatos de Suzano foram selecionados. A previsão é que eles comecem as atividades já nos próximos dias.

André Loducca

Segundo o titular da pasta, o empresário André Loducca, este serviço de intermediação para contratação de suzanenses em empresas da cidade e da região já se tornou rotineiro.

1,4 mil

contratações

Apenas em 2018, até o mês de novembro, mais de 1,4 mil contratações foram realizadas por meio das ações do “Suzano Mais Emprego”.

200 pessoas

Além disso, 200 pessoas são atendidas por dia, em média, com diversos serviços no setor de empregabilidade. São eles: acolhimento de currículos; treinamento e capacitação dos munícipes; abertura do Microempreendedor Individual (MEI); Programa Jovem Cidadão; emissão de Carteira de Trabalho; e atendimento do Seguro Desemprego.

Interessados

Interessados às vagas de empregos devem comparecer à sede do “Suzano Mais Emprego”, localizado no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro), com currículo em mãos para que sejam incluído na base de dados.