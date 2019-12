Lance Livre 06-12-2019

Por 180 dias

O projeto de lei que altera os requisitos para a ocupação dos cargos de assessoramento parlamentar foi adiado por 180 dias na Câmara de Suzano.

Proposta

A proposta é de autoria da Mesa Diretiva do Legislativo suzanense altera dispositivos da lei 5.186/2019, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara de Suzano.

Graduação em

curso superior

Se aprovado, será obrigatória a graduação em curso superior para ocupação de cargos em comissão de recrutamento amplo de assessor de Relações Parlamentares, assessor de Coordenação e Articulação Política e assessor de Relações Comunitárias.

Mapeamento

dos resíduos

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou o 'Painel de Resíduos Sólidos’ – plataforma virtual que traz um estudo e mapeamento do tratamento dos resíduos sólidos em todos os municípios paulistas (exceto a Capital). A interface pode ser acessada por meio do link www.tce.sp.gov.br/painelresiduos.

Ferramenta

A ferramenta, desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), permitirá que o interessado tenha acesso a dados, na forma de gráficos e mapa, sobre a gestão dos resíduos sólidos em cada uma das 644 cidades do interior, litoral e da Região Metropolitana de São Paulo. A plataforma tem um campo que permite realizar buscas segmentadas por cidades.

Tablets

Compatível com tablets e smartphones, a plataforma trará informações sobre os locais de descarte, tipo de unidades de destinação utilizadas (aterro sanitário, bota-fora, ecopontos, resíduos de saúde, aterro industrial ou lixão a céu aberto).

Painel

O painel, com base nas respostas dos municípios ao questionário formulado pelo TCE em setembro deste ano, foi apresentado ao público pelo presidente do TCE, conselheiro Antonio Roque Citadini, durante a realização do ‘Seminário Semear’, que nesta edição terá como tema ‘Resíduos Sólidos: o lixo gerando oportunidades’.