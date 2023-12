LANCE LIVRE 06-12-2023

André do Prado

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prado (PL), participou da cerimônia de abertura do Hospital Regional do Alto Tietê, em Suzano, nesta terça-feira (5), e comemorou a conquista.



11 municípios

O Hospital Regional do Alto Tietê vai atender moradores dos 11 municípios da região e para isso recebeu investimentos de R$18,2 milhões. “É um dia histórico para a nossa região, que passa a contar com um hospital completo e que terá capacidade para ampliar o atendimento da nossa população”, disse André.



Contribuição

O presidente da Alesp afirmou que tem certeza de que esse hospital vai contribuir muito no atendimento da população dessa região.



Operação Natal

A Operação Natal Seguro vai ser iniciada nesta quarta-feira (6). O anúncio foi feito durante audiência pública da Secretaria de Segurança Cidadã na Câmara de Suzano. As informações são da assessoria de imprensa da Câmara.



Comando da audiência

A audiência foi comandada pela Comissão Permanente de Segurança Pública, que tem como presidente a vereadora Gerice Lione (PL); como relator o parlamentar Jaime Siunte (PSDB); e como membro o vereador Lazario Nazare Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus. O vereador Artur Takayama (PL) também esteve presente. (O DS traz os detalhes da audiência na página 4).



Sipat Mogi

A Semana Interna de Proteção a Acidente de Trabalho (Sipat) 2023 terminou com a participação de 572 servidores das mais diversas secretarias que receberam informações importantes sobre saúde mental e segurança no trabalho, por meio de palestras ministradas pelos próprios funcionários. O objetivo foi despertar para iniciativas que promovam melhor qualidade de vida.