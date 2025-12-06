LANCE LIVRE 06-12-2025

Fundo Social reúne Gerando Falcões e associações
O Fundo Social de Solidariedade de Suzano promoveu um encontro especial com representantes da organização Gerando Falcões e de outras 14 associações do município para o lançamento oficial do Programa “Asmara”, uma iniciativa realizada em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), que é voltada exclusivamente à geração de renda para mulheres maiores de 18 anos.
Apresentação
Durante a apresentação, as participantes conheceram em detalhes o funcionamento do programa, que conta com grupos formados por seis mulheres, capacitações, apoio direto na revenda de produtos e um sistema de créditos disponibilizados sempre em forma de itens de marcas parceiras como Mondial, Tramontina, Vult, Nitron, entre outras.
Lideranças
O encontro reuniu importantes lideranças sociais da cidade. Representando a Gerando Falcões estiveram presentes a supervisora do programa “Asmara”, Marilda Nune Gomes; a líder, Camila dos Santos Aguiar Palmeira; e a analista Elaine Souza.
Déborah Raffoul Ishi
A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, celebrou o lançamento e destacou o papel das parcerias na transformação de vidas. “O Programa ‘Asmara’ chega a Suzano como uma ferramenta concreta de impacto social, que une capacitação, oportunidade e acolhimento, ampliando as perspectivas de renda e dignidade para centenas de mulheres”, afirmou.