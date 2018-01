Lance Livre 07-01-2018

Saúde e segurança

As prioridades para este novo ano já foram definidas para as cidades da região. Os prefeitos de Suzano, Poá e Mogi das Cruzes apostam em melhorias para a área da saúde e da segurança dos municípios.

Conversas

Na semana passada, o DS conversou com Rodrigo Ashiuchi (PR), Marcus Melo (PSDB) e Gian Lopes (PR) para saber as prioridades e planos para os municípios. Eles falaram após posse de Ashiuchi no Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Volta da

credibilidade

Ashiuchi reforça a volta da credibilidade de Suzano durante a nova gestão e destaca as obras que serão entregues no primeiro semestre de 2018. Entre elas estão a entrega do Centro de Esporte e Cultura, no Jardim Gardênia; a entrega do Centro do Idoso, no bairro do Boa Vista, o Ginásio de Esportes (Arena Multiuso) do Parque Max Feffer e a entrega da Marginal do Una, que recentemente recebeu R$ 12 milhões da Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) para o término das obras.

Mogi

Para o prefeito de Mogi, Marcus Melo, o desafio para 2018 é continuar com o trabalho que vem sendo feito. Segundo Melo, existem projetos a serem implantados este ano na área da segurança.

2º túnel

Melo informou que a obra do 2º túnel do Complexo Viário de Mogi será entregue até o fim deste mês.

Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes vai priorizar a área da saúde, da educação e da segurança na cidade. Segundo Lopes, após a perda de receita, foi destinada a estas pastas uma condição melhor de verbas.

Educação

A área da educação conta atualmente com R$ 132 milhões para melhorias. Na área da saúde, o prefeito adiantou que foram feitos ajustes na pasta e que em breve os munícipes terão uma 'surpresa'.

Hospital

Em relação ao Hospital Municipal Doutor Guido Guida, a Prefeitura ainda depende de ajuda do governo estadual. Por causa perda de receita, novas demissões estão previstas para esse ano nas pastas municipais de Poá.