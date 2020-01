Lance Livre 07-01-2020

Dois jogos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), acompanhou, até agora, os dois jogos do Usac na Copa São Paulo de Futebol.

3 a 0 e 2 a 1

Nas duas ocasiões viu a derrota do time de Suzano: 3 a 0 para o São Raimundo-RR e ontem para União ABC-MS por 2 a 1.

Torcedor

Ashiuchi é corintiano. Foi em vários jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro e pode repetir sua presença, em alguns jogos, no Campeonato Paulista.

Orçamento

do Estado

Há expectativas das cidades do Alto Tietê de serem contempladas com recursos do orçamento do Estado.

3,9%

O valor deste ano representa aumento de 3,9% em comparação com a proposta orçamentária de 2019.

Projeto

Pelo projeto, o Estado de São Paulo terá disponível cerca de R$ 239 bilhões.Os recursos devem ser aplicados nas mais diversas áreas e na manutenção da administração pública.

Despesa

O orçamento aprovado na Assembleia Legislativa define a despesa para o próximo ano, assim como também estima quanto deverá ser arrecadado para que os recursos possam ser aplicados nos mais diversos segmentos.

Órgãos

Os órgãos ligados a administração pública dos Três Poderes elaboram um orçamento prévio e encaminham para a Secretaria de Planejamento e Gestão, que organiza e compatibiliza para assim encaminhar ao chefe do Executivo.

Emendas

Durante as 15 sessões em que o projeto ficou em pauta recebeu 15.866 emendas, dessas 4.597 foram acatadas pelo relatório da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP). As que ficaram de fora do documento foram contempladas por meio de uma emenda “aglutinativa”.