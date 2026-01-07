LANCE LIVRE 07-01-2026

Mudanças climáticas

Os prefeitos das cidades do Alto Tietê estão preocupados com a situação climática e, uma parte, já inicia a montegem de comitês para tratar da questão.



Valorização da Defesa Civil

Outro ponto importante é a valorização e reforço das Defesas Civis para atender ocorrências, sobretudo de casos de tragédias naturais climáticas.



Decreto em Mogi

Em Mogi das Cruzes, por exemplo, a prefeita Mara Bertaiolli assinou decreto que cria o Comitê de Crise Hídrica e Monitoramento de Eventos Climáticos, com a adoção de medidas emergenciais para enfrentamento da escassez de chuvas que afeta o nível das represas da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), especialmente no Alto Tietê, atualmente com o menor volume entre os sistemas produtores que abastecem a Grande São Paulo.

Grupo de trabalho

No evento de apresentação do grupo de trabalho, no auditório da Prefeitura de Mogi das Cruzes, também foi apresentado um balanço da Operação Verão, iniciada em dezembro e que será intensificada, reunindo ações preventivas para prevenir incidentes em decorrência das chuvas e ampliar a estrutura de atendimento a urgências e emergências.





Plano Estadual

No ano passado, o Governo de São Paulo finalizou o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC), documento construído com a participação da sociedade civil para preparar o Estado para fenômenos climáticos como seca e tempestades. Outro ponto é ajudar os municípios.



Cinco eixos

São cinco eixos temáticos: biodiversidade, segurança hídrica, segurança alimentar e nutricional, saúde única e zona costeira, além de justiça climática e infraestrutura como eixos transversais.