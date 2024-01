LANCE LIVRE 07-01-24

André do Prado

O deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, assumirá interinamente, nesta segunda-feira, o Governo do Estado.



Poupatempo

em Biritiba

Como governador, André do Prado inaugura o Poupatempo em Biritiba, às 10 horas, nesta segunda



Reduto político

André do Prado tem como reduto político principal o Alto Tietê. Assim, a região tem pela primeira vez um deputado diretamente ligado na presidência da Assembleia.



Viagem

O governador Tarcísio de Freitas e vice Felício Ramuth vão viajar ao exterior para compromissos do cargo. Assim, o deputado assumirá o cargo.



Oficina de verão

Estão abertas até 8 de janeiro as inscrições para as Oficinas de Verão 2024. Ao todo, estão disponíveis mais de 800 vagas para 34 oficinas culturais espalhadas pelos quatro cantos de Mogi das Cruzes. Algumas turmas iniciam as atividades já na próxima segunda-feira (8).



Inscrição

Os interessados poderão se inscrever pelos telefones: (11) 4798-6903 e (11) 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br ou presencialmente no Centro Cultural de Mogi das Cruzes e na sede da Secult. Já quem tiver fácil acesso à rede de internet, existe a opção de preencher o formulário online, disponível no site da pasta. As inscrições presenciais serão realizadas em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.



Em 12 locais

Com oficinas de artesanato, capoeira, circo, danças como ballet, flashback, jazz master, dança do ventre e street dance, musicalização, percussão, slam, introduções à poética e ao desenho artístico, entre outras, organizadas em 12 espaços de Mogi das Cruzes, as Oficinas de Verão 2024 estão distribuídas por sete distritos do município.