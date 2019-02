Lance Livre 07-02-2019

Estação modelo

A baldeação de trens em Guaianases vai acabar definitivamente e Suzano passará a ser a estação modelo da linha 11 da CPTM, que faz o percurso Estudantes-Luz. A informação é da Assessoria de Imprensa do deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM).

Reunião com

secretário

O parlamentar se reuniu ontem com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy.

Segundo a assessoria de Estevam, a Estação de Suzano abrigará as subestações de energia elétrica que possibilitarão a extensão do Expresso Leste para os horários de pico.

Desde

segunda-feira

Desde segunda-feira o serviço sem baldeação funciona das 9 às 15 horas. Aos finais de semana o expresso atende em todos os horários.

Baldeação

desativada

De acordo com o secretário, o Estado vai desativar a baldeação em Guaianases e Suzano passará a ser referência, não só por ser a maior e mais bem equipada estação da região, mas pela localização.

Compromisso

De acordo com o Baldy, acabar com a baldeação em Guaianases e melhorar o transporte público sobre trilhos é um dos compromissos do governador João Dória. "Tomamos posse em janeiro e o governador nos passou esta demanda”.

Passarela

Estevam cobrou ainda a construção da segunda passarela de pedestres na estação da CPTM de Suzano. O investimento, já autorizado pelo Estado, depende de convênio. "Essa passarela é importantíssima tanto para pedestres quando comerciantes, já que garante a ligação da rua Benjamin Constant com o Parque Maria Helena".