Lance Livre 07-02-2020

Coordenador do PT

O vereador de Arujá, Renato Caroba, será empossado amanhã oficialmente como coordenador do PT da Macrorregião Alto Tietê e Guarulhos.

Solenidade

A solenidade será realizada a partir das 15h30, no Sabiá dos Pampas (Av. Amazonas, 470), onde também acontece a posse do diretório municipal do PT de Arujá e a comemoração dos 40 anos do partido. É esperada a presença do presidente estadual da sigla, Luiz Marinho.

Processo

de Eleições

Caroba foi eleito no Processo de Eleições Diretas do Partido dos Trabalhadores (PT) realizado em setembro do ano passado em todo o País. Com 5.111 votos, o vereador arujaense venceu em quase todas as cidades e também teve sua chapa vitoriosa em Arujá, com a vitória de Rodolfo Fernando como presidente do diretório municipal.

Bertaiolli

O deputado federal e relator da Comissão Especial Mista, criada no Congresso Nacional para analisar a MP 899/2019 do Contribuinte Legal, Marco Bertaiolli (PSD-SP), apresentou Projeto de Lei Complementar para que as Micro e Pequenas Empresas (MPEs), optantes do Simples Nacional, também possam renegociar as dívidas tributárias e fiscais com a União.

Plano de trabalho

Um plano de trabalho também foi aprovado durante a reunião da comissão. “O cronograma incluirá a realização de duas audiências no dia 13 de fevereiro no período da manhã e da tarde”, destaca Bertaiolli, que também é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Associações Comerciais do Brasil.

Audiências

Segundo ele, as audiências contarão com participação presencial e haverá, ainda, a possibilidade de participação online, por meio de seminários transmitidos via Internet e videoconferências. “Utilizaremos todos os recursos e a tecnologia, como webinars, para facilitar e ampliar a participação de empreendedores e do Poder Público”, informou o relator.

Projeto de Lei

Complementar

Projeto de Lei Complementar, com o objetivo de incluir as optantes do Simples Nacional, ainda precisa ser aprovado. A votação do relatório está prevista para ocorrer ainda em fevereiro, porque a validade da MP termina em março.