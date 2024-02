LANCE LIVRE 07-02-2024

Priscila Gambale na Câmara

A prefeita Priscila Gambale (Podemos) participou, nesta terça-feira (6), da sessão da Câmara de Ferraz de Vasconcelos. Foi o retorno do recesso parlamentar.



Realizações

Na ocasião, a prefeita teve a oportunidade de falar sobre as realizações executadas na cidade e desejar um excelente ano aos vereadores. “Que possamos caminhar juntos de forma harmônica em mais um ano para que nossa cidade continue nos trilhos do desenvolvimento”, disse a prefeita.



Sabesp em Itaquá

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai enviar representantes para conversar com os vereadores de Itaquá nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, às 15 horas, no Plenário da Câmara. A informação é da assessoria de imprensa do Poder Legislativo.

Pedido

A empresa atendeu a um pedido dos parlamentares, feito por meio de requerimento aprovado na última sessão do ano passado. Os vereadores querem saber sobre o sistema de tratamento de esgoto e cobrar melhorias nos serviços prestados no município.



Vagas de emprego

O governo estadual busca reforçar as vagas de empregos na região. Nesta terça-feira (6), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), informou que havia 1.187 vagas disponíveis na região do Alto Tietê.



Atendimento

Além das vagas, os PATs oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego. É importante lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e o número pode variar ao longo do dia.