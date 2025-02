LANCE LIVRE 07-02-2025

Reunião

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), realizou nesta quinta-feira (6) à tarde uma reunião com os majores Marcelo e Calderaro do 32º Batalhão da Polícia Militar (PM).



Atuação

Os majores explicaram sobre a atuação do 32º e frisaram a necessidade de a população registrar o boletim de ocorrência (BO) em casos de crimes. “Hoje, o policial sai do batalhão com sua rota programada, que é determinada por estatísticas”, explicou Marcelo.



Baep

A vinda do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) para a o Alto Tietê foi discutida nesta reunião. Os representantes do 32º Batalhão explicaram para o presidente da Casa de Leis o método operacional do grupo de elite da PM e que esta unidade será um diferencial na segurança da região.



Proerd

Além disso, Takayama falou também sobre as atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) nas escolas de Suzano. “É uma atividade muito importante que já é reconhecida pelos resultados positivos na educação dos nossos jovens”, elogiou o vereador, que estava acompanhando do secretário diretor geral de Planejamento e Gestão do Legislativo, Julio Mayer.





Programa Respeito à Vida

Projeto de segurança viária coordenado pelo Detran-SP converte recursos de multas em 1.900 lombadas e lombofaixas, além de 99 lombadas eletrônicas em 282 cidades de SP.





Locais com mais sinistros

Os investimentos são orientados por dados. Plataforma do Detran-SP que reúne informações do sistema viário de todo o estado, o Infosiga fornece indicadores precisos de locais com maior volume de sinistros de trânsito