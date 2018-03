Lance Livre 07-03-2018

Samuel Moreira

O secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, foi o representante do governador Geraldo Alckmin (PSDB), na solenidade de assinatura da ordem de serviços das obras da Avenida Francisco Marengo.

Esforço para

retomada de obras

O secretário representou o governo do Estado e prometeu esforço para retomar obras que estão paralisadas em Suzano há décadas, como a Marginal do Una.

Eleitorado

Os próximos candidatos aos cargos de deputados federal e estadual, senador, governador e até presidente da República vão ficar atentos ao novo número de eleitores divulgados ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em todas

as cidades

Em todas as cidades da região, exceto Salesópolis, a maioria do eleitorado é formado por mulheres. Ou seja, tudo indica que serão elas que deverão decidir as eleições deste ano.

Taxa de Bombeiros

A Câmara de Ferraz aprovou a anulação da Taxa de Bombeiros.

STF

A cobrança do tributo foi julgada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em maio de 2017, em resposta a ação da Prefeitura de São Paulo.

Segurança pública

Para a suprema corte, a segurança pública presente a prevenção e o combate a incêndios é uma obrigação do Estado.

Valor da taxa

Em Ferraz, a receita com a taxa variava de R$30 a R$350 anuais, de acordo com a área construída do imóvel.