Lance Livre 07-03-2020

Gestão ambiental

Nesta semana, dados sobre gestão ambiental nas cidades da região foram divulgados.

Mogi

Mogi das Cruzes, por exemplo, conquistou pela segunda vez o Certificado de Qualificação Município Verde Azul e pela terceira o Prêmio André Franco Montoro.

54ª posição

A cidade ficou na 54ª posição entre as 92 certificadas com o Selo Município Verde Azul. Além disso, Mogi das Cruzes também assegurou a primeira colocação na Bacia do Alto Tietê, que possui 36 municípios.

Em 2018

A cidade obteve sua primeira e inédita Certificação do Programa em 2018, ficando na 58ª colocação entre 73 municípios paulistas que foram premiados. O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, explica que a certificação pioneira mostrou a qualidade do trabalho realizado pela Prefeitura, que aprimorou as ações desde então.

Iniciativas

Iniciativas como arborização, educação ambiental e evolução nos índices de saneamento estão entre os que garantem o crescimento contínuo da cidade no programa: “É um trabalho coletivo, que ocorre durante todo o ano, sempre pautado pelo desejo de melhorar a gestão ambiental”, afirma.

Avanços

em Suzano

Suzano também obteve avanços. A cidade subiu 260 posições no ranking, um avanço de 512%. Em 2019, a cidade figurava na 448ª colocação, com um total de 7,9 pontos na gestão ambiental, o que a colocava na faixa “Ruim”.

Novo resultado

Com o novo resultado, 48,39 pontos, Suzano está no 188º lugar, entra oficialmente no programa com a qualificação “Bom”, compreendida entre 40 e 59 pontos, e passa a integrar o rol de municípios que trabalham ativamente na gestão e na defesa do meio ambiente.

Aplicação

de políticas

Segundo o governo do Estado, o programa auxilia os municípios na criação e na aplicação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, em dez diretrizes diferentes: esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental, entre outros.