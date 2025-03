LANCE LIVRE 07-03-2025

Treinamento do Samu

Cerca de 50 trabalhadores da Secretaria Municipal de Educação participaram de um treinamento de primeiros socorros ministrado pelo enfermeiro Jean Góis, da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Atividade

A atividade aconteceu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no Centro, abordando aspectos sobre Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e a manobra de Heimlich, sendo acompanhada pela equipe do Núcleo de Projetos Pedagógicos da Educação, composta por Sueli Stuchi, Ronaldo Junior e Sueli Prestes.



Capacitação

A capacitação foi direcionada a agentes de apoio escolar, auxiliares de secretaria, secretários e alguns professores da rede municipal.



Diretrizes

A iniciativa atende às diretrizes da Lei Federal 13.722/2018 (Lei Lucas) e da Lei Municipal 5.265/2020, de autoria do vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, que obriga a capacitação em primeiros socorros de profissionais que atuam em escolas e espaços educativos.



Aulas teóricas e práticas

A formação incluiu aulas teóricas e práticas, permitindo que os participantes vivenciassem as técnicas de primeiros socorros.



Instruções

A equipe do Samu realizou diversas instruções sobre como realizar a RCP, que é uma manobra que combina compressões torácicas e ventilação artificial para manter a circulação sanguínea até que o atendimento médico especializado chegue.



Procedimentos

O treinamento também abordou os procedimentos adequados para socorrer vítimas de engasgo, sobretudo crianças, com a aplicação da manobra de Heimlich, que consiste em compressões abdominais para desobstruir as vias aéreas.