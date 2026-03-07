LANCE LIVRE 07-03-26

Vereadores participam de comemoração dos 2 anos do Departamento da Mulher
O presidente da Câmara de Suzano Artur Takayama (PL) e o vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, participaram na manhã de ontem (6) do evento em comemoração aos dois anos do Departamento da Mulher da Prefeitura de Suzano, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna (Leia mais na Página 3).
Moção
A coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, recebeu das mãos de Takayama a moção de aplauso apresentada por ele e aprovada pelos demais parlamentares na sessão ordinária de quarta-feira (4), em homenagem aos dois anos do órgão.
Parabéns
“Parabenizo de forma muito especial Maria Margarida Mesquita e a todos os envolvidos neste grandioso projeto, que com dedicação, sensibilidade e compromisso, tem feito a diferença na vida de tantas mulheres”, afirmou Takayama, dizendo que o documento é um reconhecimento do Legislativo por uma iniciativa que impactou positivamente a vida de milhares de mulheres no município.
Medalha
Takayama e Maria Margarida Mesquita também anunciaram no evento que, no dia 31 de março, ela receberá na Casa de Leis a Medalha Vereadora Augustinha Raphaela Maida Molteni, honraria concedida para mulheres da cidade destacadas por suas ações, trabalhos ou atividades desenvolvidas em prol da sociedade.