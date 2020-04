Lance Livre 07-04-2020

Apreciação na

Assembleia

Legislativa

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) deve apreciar, nos próximos dias, a proposta da deputada estadual Alessandra Monteiro (Rede), de Mogi das Cruzes.

Redução de 50%

Ela protocolou projeto de lei propondo a redução de 50% nos salários de todos os deputados estaduais, além do governador, vice e secretários de Estado.

Novas regras

Se aprovadas, as novas regras devem ser aplicadas enquanto o Estado de São Paulo estiver sob decreto de calamidade pública. Estima-se que essa medida traria em torno de 13 milhões de reais até o final do ano. O repasse desses recursos pode ser dedicado às ações de combate ao contágio do coronavírus e o apoio aos microempreendedores individuais (MEI) afetados pela crise.

Mais hospitais

e novos leitos

A comunidade política do Alto Tietê está unida em torno da abertura de mais leitos em hospitais da região para tratamento dos casos de coronavírus.

HC

Na semana passada, Suzano teve boa notícia com a confirmação de que o Hospital das Clínicas será aberto para atender pacientes com Covid-19.

Determinação

A determinação, publicada no Diário Oficial, atende solicitação do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e deputados da região.

Total de leitos

No total, serão 221 novos leitos nos hospitais públicos do Alto Tietê.

TCE

Balanço divulgado pela Divisão de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo (Audesp) mostra que 94,25% das Prefeituras paulistas concluíram o preenchimento e o envio dos dados relativos à composição do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Levantamento

De acordo com o levantamento, das 644 prefeituras fiscalizadas pelo TCE, 607 completaram integralmente o questionário e encaminharam as informações para análise da Corte de Contas.