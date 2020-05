Lance Livre 07-05-2020

Máscaras

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), foi o primeiro e único das cidades da região a incentivar “simbolicamente” a população ao uso de máscaras.

Foto do perfil

De que forma? O prefeito de Mogi trocou foto de seu perfil nas redes sociais e agora a imagem dele aparece com uma máscara de proteção.

Desafio aos

prefeitos

Diante da iniciativa do prefeito mogiano, a Coluna Lance Livre quer lançar o desafio:

Qual será o próximo prefeito da região a trocar foto de seu perfil nas redes sociais usando máscara para incentivar a população?

Decretos

Os decretos nº 64.959, de 5 de maio, e o nº 64.956, de 29 de abril, emitidos pelo Governo do Estado de São Paulo, determinam o uso obrigatório de máscaras faciais.

Ação

O uso é uma importante ação na prevenção ao Covid-19 pois evita o contágio com os meios de transmissão do vírus, como gotículas de saliva e as projeções da tosse e espirro de outras pessoas.

Pesquisa sobre

o pior cenário

Pelo menos 69% da população concorda em parte, ou totalmente, que ainda não chegamos ao pior cenário possível da pandemia no Brasil, informa levantamento da Demanda Pesquisa, Desenvolvimento e Marketing.

18 e 21 de abril

Entre os dias 18 e 21 de abril, a pesquisa entrevistou uma amostra de 1.045 pessoas de todo o País. O estudo tem nível de confiabilidade de 95% e margem de erro de 3%.

Índice de

isolamento

O índice de isolamento nas cidades, medido todos os dias pelo governo do Estado, será um dos critérios utilizados pelo governador João Doria (PSDB) para prosseguir ou não com a quarentena. Oficialmente vai até dia 10 de maio.

Índices

Mas pelos índices percentuais, divulgados até agora, as cidades da região não têm conseguido manter a média de 60% do isolamento.