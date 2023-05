LANCE LIVRE 07-05-2023

Homenagem a professoras aposentadas

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) recebeu as professoras Edna Aparecida Sousa da Silva e Dorisnilce Aparecida da Silva, da Escola Municipal Antônio Carlos Mayer, no Jardim Maitê, para homenageá-las em seu gabinete.



Iniciativa

A iniciativa foi realizada junto com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano para celebrar os serviços prestados por elas, que aposentaram-se ao final de abril.



Familiares

Na ocasião, Ashiuchi recebeu as servidoras, que estavam acompanhadas de familiares, membros da escola e da entidade de classe. O prefeito parabenizou as duas com a entrega de placas como reconhecimento por todo o seu trabalho na educação, agradecendo pelos mais de 40 anos prestados ao ensino na região do Alto Tietê e, em especial, em Suzano, município em que ambas construíram a maior parte de suas carreiras.



62 anos

Suzanense, Dorisnilce tem 62 anos e atua como educadora na cidade desde a década de 1980, revezando sua atuação no ensino superior e em escolas estaduais como profissional temporária.



Início

O início de sua trajetória na rede municipal se deu em 1992, exercendo funções diversas como professora, coordenadora pedagógica e diretora. Eventualmente, também integrou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano antes de lecionar na escola municipal do Jardim Maitê. Ela encerra a carreira com 34 anos de contribuição.



63 anos

Edna tem 63 anos e é educadora formada desde 1979. Natural de Mogi das Cruzes, a professora trabalha como auxiliar de atividades escolares e, desde 2007, atua na instituição do Jardim Maitê. Segundo Ted, a iniciativa de homenagear as servidoras vem de todo o trabalho que as duas desempenharam ao longo de mais de 40 anos de atividade.