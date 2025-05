LANCE LIVRE 07-05-2025

Moção às escolas cívico-militares

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou a moção de "Votos de Aplausos e Congratulações" às escolas cívico-militares de todo o Estado de São Paulo.



Três votos contrários

A apreciação da matéria teve três votos contrários: Iduigues Martins (PT), Rodrigo Romão (PCdoB) e Inês Paz (PSOL). De autoria do vereador Felipe Lintz (PL), “a homenagem manifesta o reconhecimento da Casa Legislativa mogiana ao deputado estadual Tenente Coimbra (PL), ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP), e ao secretário estadual de Educação, Renato Feder, pela implementação desse modelo de instituição de ensino”.



Vice-prefeito

prestigia mais uma edição do ‘Samba no Parque’

O vice-prefeito de Suzano, Said Raful, esteve no Parque Municipal Max Feffer para prestigiar mais uma edição do “Samba no Parque”, que foi realizada pela Secretaria de Cultura de Suzano por meio do projeto “Agita Palmares”, atraindo cerca de 800 pessoas ao longo da tarde.



Cumprimento e diálogo

Said aproveitou a oportunidade para cumprimentar os músicos do grupo “Além do Kerer”, grande atração do dia, e dialogar com os munícipes que se divertiam no entorno do Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, em meio às interpretações das canções de grandes artistas do cenário nacional, como “Sensação” e “Exaltasamba”, entre outros nomes do samba tradicional.



Agradecimento

Said agradeceu a recepção por parte da equipe da Cultura, após se encontrar com o coordenador de estrutura do Centro de Logística de Eventos, Francisco Dias, o Chico, e com o coordenador do Pavilhão Afro Zumbi dos Palmares, Vagner Santos, o Vaguinho, parabenizando todos pela organização.