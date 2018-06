Lance Livre 07-06-2018

Evento do

PR em Ferraz

O presidente do PR de Ferraz de Vasconcelos, ex-prefeito José Izidro Neto, vai comandar amanhã, às 19 horas, a posse dos membros do PR Mulher e PR Jovem.

Local

O evento será no Rotary Club de Ferraz, na Avenida Brasil, 121.O evento terá a presença dos deputados André do Prado (estadual) e Márcio Alvino (federal).

Acordo com

os partidos

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Fux, e representantes de dez partidos políticos firmaram acordo de colaboração para a manutenção de um ambiente eleitoral imune à disseminação de notícias falsas (fake news) nas Eleições Gerais de 2018.

Termo de

compromisso

O termo de compromisso foi assinado durante reunião realizada no Gabinete da Presidência da Corte, em Brasília. Pelos termos do acordo, os partidos políticos signatários “se comprometem a manter o ambiente de higidez informacional, de sorte a reprovar qualquer prática ou expediente referente à utilização de conteúdo falso no próximo pleito”.

Encontro

Após o encontro, o presidente do TSE destacou a importância da atuação não apenas dos órgãos de prevenção e combate às fake news, mas principalmente de instituições como a imprensa, os partidos políticos e os eleitores por prestarem colaboração em relação ao assunto “por patriotismo, por amor ao Brasil”.

Partidos

Assinaram o termo de compromisso os representantes dos partidos DEM, PCdoB), PSDB, PDT, PRB, PSC, PSD, PSL, PSOL e Rede.

Documento

O documento ainda poderá ser assinado pelos demais partidos registrados no TSE até o dia 21 de junho deste ano, data em que será realizado o Seminário Internacional Brasil/União Europeia – Fake News: Experiências e Desafios, no edifício-sede do Tribunal, em Brasília.