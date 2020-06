Lance Livre 07-06-2020

Apoio ao

Condemat

O prefeito Gian Lopes (PL), que apoia a iniciativa do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) sobre o pedido de flexibilização da quarentena, se reúne todos os dias com a equipe de saúde em busca de reforço das ações no combate à pandemia da Covid-19.

Obras importantes

O prefeito afirma que, apesar da situação da cidade com o crescimento dos casos de coronavírus, as obras importantes não pararam.

Novo viaduto

Uma das mais importantes delas, anunciadas pelo prefeito Gian Lopes, é o “novo” viaduto de Poá.

50%

As obras, segundo ele, atingiram 50% de conclusão. É um sonho de 30 anos da população.

Segunda alça

O “novo” Viaduto Tancredo Neves fica na região central. A obra prevê a segunda alça, paralela à existente. Serão duas faixas em cada alça. Um investimento de R$ 12,8 milhões.

Projeto vetado

em Ferraz

O prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, vetou o projeto que isenta o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de imóveis afetados por enchentes e alagamentos.

Aprovação

na Câmara

O texto de autoria inicial do vereador Eliel de Souza (PL), o Eliel Fox, que autoriza o benefício havia sido aprovado pela Câmara.

Ano eleitoral

Segundo o prefeito, por tratar-se de um ano eleitoral, a legislação proíbe qualquer administrador público de conceder anistia de tributos e taxas municipais. Por isso resolveu propor o veto.

Partidos

Os partidos políticos das cidades da região continuam a “saga” de reuniões, a maioria por meio virtual, e definições para as eleições deste ano. Fortalecimento das legendas tem sido a palavra chave.